«تدوير» يعتمد حلولاً مستدامة للتعامل مع النفايات الصلبة

هالة الخياط (أبوظبي)

طور مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» نظام تفريغ معتمداً لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، صديقاً للبيئة، وذا انبعاثات كربونية قليلة.

وتقدم «تدوير» خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة في جميع مناطق إمارة أبوظبي من خلال عقودها التشغيلية، حيث توفر 215 من المعدات المتخصصة لجمع ونقل النفايات، و802 عامل ميداني لتفريغ 145.538 حاوية موزعة على جميع أنحاء الإمارة.

وأوضح المركز أنه يقدم حلولاً بيئية ومستدامة لتقديم خدمة جمع ونقل النفايات في أبوظبي ونقلها إلى منشآت المعالجة والتخلص السليم والآمن منها.

وتخصص «تدوير» أسطولاً متنوعاً من المعدات وعدداً كبيراً من الحاويات متعددة الأحجام، بما يتناسب مع احتياجات المناطق السكنية والتجارية، والاعتماد على مركبات تجميع للنفايات ضاغطة، تساعد على تفريغ العديد من أحجام الحاويات المختلفة، وتحميل المركبات بزيادة 3 أضعاف حمولتها الكلية، مستخدمة آلية ضغط النفايات لتحقيق ذلك.

وأكدت «تدوير» أنه تتم متابعة جميع الأعمال الخاصة بجمع ونقل النفايات من خلال نظام تقني متكامل يساعد في وزن كمية النفايات التي تم تفريغها وفق نظام تعريف ذكي خاص فيها.

ويعمل مركز إدارة النفايات وفقاً لخطة متكاملة لضمان السيطرة على كافة النفايات والتخلص منها في أوقات قياسية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والمظهر الحضاري والجمالي لإمارة أبوظبي.

ووجه المركز دعوة للجمهور للحفاظ على النظافة العامة، والتعامل السليم مع النفايات المنزلية من خلال وضعها في أماكنها المخصصة، وتجنب كافة أشكال الرمي العشوائي للنفايات لما له من أضرار كبيرة، داعياً إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والفصل بين النفايات وعدم الإسراف، والحد من ممارسات هدر الطعام، نظراً للكلفة الباهظة والعواقب المترتبة على ذلك من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية.