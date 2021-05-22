«تدوير» يجمع 588 ألف طن من النفايات خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ حجم النفايات التي جمعها مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 588.425 طناً من النفايات.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات: بدأ المركز العام الجاري بجهود مكثفة تستكمل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي ترسخ لمبادئ خطة أبوظبي 2030، وتركز على إرساء رؤية واضحة المعالم لاستدامة إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به، والترويج لنمط جديد من التفكير يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة، ورؤيتها بعيدة المدى.

كما تنوعت النفايات التي تم جمعها، من قبل مزودي خدمات الجمع والنقل المتعاقدين مع المركز بالعقود العامة، ما بين النفايات البلدية الصلبة (القابلة وغير القابلة للتدوير) والنفايات التجارية والصناعية، والنفايات الصلبة المختلطة، وتعاملت منشآت (تدوير) مع ما يقارب 154.410 أطنان من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، حيث بلغ إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي تم التعامل معها بمختلف أنواعها 262.380 طناً.