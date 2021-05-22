مقترح برلماني بتأمين صحي شامل لـ «أصحاب الهمم»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستقدم مقترحاً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي والتي تعقد الثلاثاء المقبل، بشأن ضرورة توفير تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم، بما يمكنهم من تلقي جميع الخدمات الطبية والعلاجية مجاناً عبر المنشآت الطبية على مستوى الدولة، بما يدعم احتياجاتهم ومتطلباتهم ويعزز الخدمات المقدمة إليهم.

وقالت المنصوري: سأوجه سؤالاً برلمانياً لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع خلال الجلسة، وذلك حول المعوقات التي تمنع إصدار تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم على مستوى الدولة وكيفية معالجة التداعيات التي تعاني منها هذه الفئات وعائلاتهم، نظراً لأن عدم وجود تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، بحيث يشمل العلاج والتأهيل والأجهزة الطبية المساندة، ينتج عنه معاناة متواصلة لأصحاب الهمم وعائلاتهم.

ناعمة المنصوري

وأضافت: تلقيت العديد من المطالبات من أصحاب الهمم وذويهم بضرورة توفير تأمين صحي شامل وموحد يشمل جميع إمارات الدولة، إضافة إلى إعفاء أصحاب الهمم من بعض الرسوم الخاصة بعلاجهم لا سيما أمراض التوحد وصعوبة النطق وغيرها من الأمراض، بما يعزز من ضرورة توفير تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تولي ملف أصحاب الهمم أولوية قصوى كونهم ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، وهو ما يتطلب تسخير كافة العقبات التي تحول دون ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.

وأشادت المنصوري بجهود وزارة تنمية المجتمع في دعم جميع فئات المجتمع لا سيما أصحاب الهمم، وهو ما يتطلب استكمال دورها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وتشهد الجلسة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مجموعة من الأسئلة البرلمانية الأخرى حول إلغاء مراكز توافق، والدور الرقابي على ما يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي، كما يبحث المجلس موضوعاً عاماً بشأن التلاحم الأسري.