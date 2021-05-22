فيديو.. هزاع المنصوري يشارك تجربته في مختبر الواقع الافتراضي بـ«جونسون للفضاء»

آمنة الكتبي (دبي)

نشر هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح التدريبات في مختبر الواقع الافتراضي في مركز جونسون للفضاء، مؤكداً أن الواقع الافتراضي يساعد رواد الفضاء على التدرب على معدات ومهام مختلفة ودقيقة مثل محاكاة عمليات الصيانة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية أثناء السير في الفضاء.

ويواصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، البرنامج التدريبي المتقدم في مركز «جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، واللذان قضيا فيه 8 أشهر حتى الآن، حيث أنهيا حالياً تدريباتهما في «مختبر الطفو المحايد»، تحضيراً لمهماتهما المستقبلية، وتستمر التدريبات المتقدمة المستقبلية بالمركز بين 18 شهراً و24 شهراً تقريباً، تؤهلهما ليصبحا مشغلين لمحطة الفضاء الدولية، والقيام بمهمات طويلة تتعدى 6 أشهر.

وتتضمن التدريبات المتقدمة والمستمرة 5 مراحل تشمل تدريبات خاصة، وطيراناً، ونجاة، وتدريبات للبعثة، ومناهج دراسية، فضلاً عن إجراء كل مهمات رواد الفضاء المحترفين، والتي تشمل الصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها على متن المحطة الدولية، بينما يشمل برنامج التدريبات وحدات ومكونات تدريبات رواد «ناسا» للفضاء نفسها، لتأهيلهم لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدريب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، والتدريب على جوانب عدة في نطاق العمليات التي تتم على متن محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك التعامل مع أنظمة المحطة والتحكم في الروبوتات، ودورات T-38، ومهارات اللغة الروسية، ودورات أخرى حول المهارات القيادية في محطة الفضاء الدولية.