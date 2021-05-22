محمد بن راشد: إدارة الأزمات تخلق فرصاً..وأزمات الإدارة تدمر مكاسب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجدداً أن إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: "انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20% وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020..في نفس العام اقتصاد الامارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..نكرر : إدارة الأزمات تخلق فرصاً..وأزمات الإدارة تدمر مكاسب".