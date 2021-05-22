رئيس برلمان مونتينيغرو يستقبل الجروان

بودغوريتسا (وام)

استقبل رئيس البرلمان المونتينيغري معالي أليكسا بيشيك، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. وجاء اللقاء ضمن دعوة تلقاها الجروان لحضور الاحتفال باليوم الوطني المونتينيغري في القصر الجمهوري بالعاصمة بودغوريتسا.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقة والشراكة بين البرلمان المونتينيغري والمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي بهدف دعم وتوحيد كافة الجهود البرلمانية من أجل نشر قيم التسامح والسلام، وأشاد رئيس البرلمان المونتينيغري بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، والبرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية، لما يقدمه المجلس من دور كبير في نشر التسامح والسلام حول العالم، مؤكداً دعمه وبرلمان بلاده للمجلس وأهدافه السامية.

وشكر الجروان رئيس البرلمان المونتنيغري، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل تعزيز التسامح والسلام حول العالم.