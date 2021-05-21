"الناشرين العرب" يشيد بمعرض أبوظبي للكتاب

أشاد اتحاد الناشرين العرب بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب و دوره في دعم ومساندة الناشرين والمثقفين العرب المشاركين في فعالياته للعام 2021م.

وثمن الاتحاد، في بيان، ما حققه المعرض عبر سنواته الماضية بدفع عجلة صناعة الكتاب في المنطقة والعالم وتدعيم التواصل الحضاري والإنساني عبر المحتوى الثقافي والأدبي استكمالا للرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم الثقافة العربية والحضارة الإسلامية وإعلاء لقيمة الكتاب وهو ما يتجلى بأبهى صوره في معرض أبوظبي الدولي.

وتوجه محمد رشاد، رئيس الاتحاد بالشكر والعرفان للجهود المبذولة من القائمين على معرض أبوظبي الدولي للكتاب وحسن تعاونهم خلال هذا العام والأعوام السابقة، مثمنا المبادرات والأنشطة الثقافية المثمرة لجميع المشاركين والمثقفين حضوريا وافتراضيا لجميع الفئات العمرية.