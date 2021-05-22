سلطان الكويتي.. «ذاكرة أفلاج العين» في ذمة اللّه

محمد البلوشي (العين)

فقدت مدينة العين، فجر أمس الجمعة، رمزاً من رموزها العريقة سلطان أحمد الكويتي مستشار قسم الأفلاج في بلدية العين، وأحد المهتمين والحافظين لتاريخها، شخصية بارزة وأصيلة حفظت التاريخ ومسارات الماء في الأفلاج، وقدم الكثير من المعلومات عن الأفلاج والواحات وطريقة العيش في الماضي وتراث الإمارات.

وخدم وطنه في الكثير من المناسبات التي تقام في مدينة العين، وبالتحديد المناسبات الوطنية التراثية، حيث كان يشارك في هذه الفعاليات لتثقيف الناس والزوار بالتراث.

ساهم سلطان الكويتي بالتوثيق وزود الباحثين بالكثير مما لديه من إرث علمي وتاريخي عن المكان والإنسان.

عمل في الأفلاج ومتابعة شؤونها، التي كان يعدها جزءاً من تفاصيل حياته اليومية، منذ أن ولّاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مهمة الإشراف على الأفلاج في العام 1968. وأصبح الوالد سلطان الكويتي بمثابة المرجع التاريخي لمدينة العين، فهو شجرة راسخة الجذور وأصيلة المنشأ، تقدر قيمة الماضي وأهميته لهوية الفرد والمجتمع.

الفقيد الكبير من سكان منطقة الكويتات، وبعدها انتقل إلى منطقة السوق جنوب المربعة، ومن ثم استقر في منطقة الصاروج.