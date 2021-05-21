«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها بأسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «شرطة أبوظبي» مشاركتها في فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وشارك في فعاليات المعرض مديرية المرور والدوريات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة طيران «شرطة أبوظبي» وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

واستعرض الرائد طبيب علي سيف الظهوري جهود إدارة طيران «شرطة أبوظبي» في التعامل مع الأطفال الخدج أثناء نقلهم بين «العنايات المركزة» في مستشفيات الدولة باستخدام حاضنة أطفال توفر بيئة مناسبة للطفل ونظام تنفس اصطناعي وأكسجين وضغط معين مع الاحتفاظ بدرجات الحرارة الملائمة مهما اختلفت الارتفاعات جواً بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وكانت «شرطة أبوظبي» عرضت دورية توعية والتي تعد الوحيدة على مستوى الدولة والمختصة بالتوعية والتثقيف الصحي وطائرة الإسعاف الجوي ومعدات الإسعافات المتخصصة في النقل والإخلاء، ودوريات الإسعاف والإنقاذ وركزت مديرية المرور والدوريات على التوعية بأهمية تعزيز الإيجابية بين السائقين لتحسين مستويات السلامة المرورية والحد من الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر آمناً.

وعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبة الإسعاف المزودة بأحدث المعدات الطبية ومركبة إسعاف المواد الخطرة CBRN ومركبة الإنقاذ المجهزة بأحدث معدات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الحوادث ولإنقاذ المحشورين، ومختبر المواد الخطرة المتنقل.

وركزت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال عرضها على أحدث التقنيات التي تم تطويرها بمركز التدريب الافتراضي في المجالات المختلفة، وهي نظام محاكاة مركبة للتثقيف بالقيادة الآمنة في الطرقات لمختلف الأحوال الجوية والتوعية بأهم المخالفات المرورية، ونظام تجديف ثابت افتراضي بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، والذي يحفز المنتسبين على ممارسة الألعاب الرياضية بشكل مبتكر.