إغلاق مطعم «مكالو» في المصفح بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «مكالو» في منطقة المصفح بأبوظبي، لمخالفتها قانون الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، منها حفظ الأغذية المطبوخة عالية الخطورة في درجة حرارة الغرفة، وتحضير الأغذية غير الحلال من دون الحصول على تصريح، وعدم فصل مناطق التحضير الخاصة بالأغذية الحلال، عن مناطق تحضير الأغذية غير الحلال، وعدم تغطية الأغذية الجاهزة للتقديم، مما يعرضها للملوثات والتلف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات وأسطح التحضير وأحواض الغسيل والثلاجات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة وقيام مفتشي الهيئة بتحرير مخالفتين وإنذار أول بحقها، فإنه لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات، ما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفات.