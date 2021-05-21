«جينيسيس GV 80» تنضم لأسطول شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى أسطول مركباتها، سيارة «جينيسيس GV 80 - 2021»، أولى طرازات «GV 80» الذي يدخل المنطقة على الإطلاق، وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الإمارات.

وقال العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي: «نحرص في شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة. نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية وأكثرها التزاماً، ونثق من أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل».