الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 08:24 والمد الثاني عند 22: 34 والجزر الأول عند الساعة 15:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:27.

سيكون بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 18:14، والمد الثاني عند الساعة 07: 11 والجزر الأول عند الساعة 11:36، والجزر الثاني عند الساعة 00:56.