سيف بن زايد يبارك لحمدان بن محمد بن راشد قدوم مولوديه

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدوم مولوديه.

وكتب سموه على تويتر «أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قدوم مولوديه (راشد وشيخه)».

وختم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالدعاء قائلاً «اللهم احفظهما بحفظك.. واجعلهما قُرّة عين لوالِديهما».