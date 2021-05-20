تشكيل «أمناء محمد بن راشد للإدارة» و«دبي لرعاية النساء»

دبي (وام)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 9 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من: ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثل عن دائرة دبي الذكية، بالإضافة إلى الدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، ورجاء محمد المزروعي، والدكتور يسار فاروق جرار، والرئيس التنفيذي للكلية. وتتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الكلية.

كما أصدر سموه قرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة أحمد درويش القامة المهيري، وعضوية كل من: الدكتورة منى عيسى البحر، نائباً للرئيس، وحصة عبدالرحمن تهلك، ومحمد علي رستم، وعائشة أحمد المرّي، وخالد يحيى الحوسني، والدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، إضافة إلى مدير عام المؤسسة. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صُدورهما وينُشران في الجريدة الرسمية.