«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماع «الاقتصادية البرلمانية الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد أمس، وتقدمت الشعبة بمقترحاتها بشأن عدد من مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا البيئية والمياه والمناخ.

مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية محمد عيسى الكشف، وعائشة محمد الملا عضوا المجلس الوطني الاتحادي عضوا الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وعرض الكشف رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية مقترحات الشعبة بشأن مشروع قرار حول القضايا البيئية.

كما استعرض الكشف مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية المقدمة على مشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، التي تضمنت التأكيد على أن إدارة المياه الرشيدة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الصحة الإنسانية العالمية والحد من الكثير من الأمراض الخطيرة.

وأكد الكشف أهمية الإشارة إلى ارتباط إدارة المياه الرشيدة بضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ التي تهدد بالجفاف في مناطق العالم وضرورة أن تقوم البرلمانات بدعوة حكوماتها للتصديق على الالتزامات الدولية المقررة لحماية البيئة، ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية، وفق ما أكدت عليه الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الأخرى، والدعوة إلى عقد ورشة عمل دولية يشارك فيها إلى جانب البرلمانيين خبراء متخصصون بإدارة المياه، وممثلو هيئات دولية وإقليمية لإعداد (دليل برلماني دولي) بشأن الاستخدام الأمثل لموارد المياه وإدارتها.

وفيما يتعلق بمشروع قرار حول المبادرة المالية المناخية الآسيوية، أكد الكشف على أهمية أن يتضمن مشروع القرار البنود التالية: دعوة البرلمانات لحث حكوماتها إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتعديل على البند الثالث بإضافة النص التالي: «نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على إنشاء مجلس إشرافي يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية من أجل تنسيق ومراقبة أنشطة المبادرة المالية المناخية الآسيوية وتطورها الاستراتيجي، على أن يتم وضع مبادرات وخطط ذات مؤشرات قابلة للقياس والتقييم».