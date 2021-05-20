16629 معاملة عبر «الواتس أب» في بلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال منذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن الإدارة استحدثت عدداً من القنوات لاستقبال وإنجاز وتسليم المعاملات، في ظل أزمة كوفيد- 19، منها تلقي الطلبات عبر «الواتس أب».

وذكر منذر الزعابي في حوار مع «الاتحاد»: إن الدائرة ممثلة في مركز سعادة المتعاملين استقبلت خلال الفترة الماضية ما يقارب 221575 معاملة، منها 16629 معاملة عبر «الواتس أب».

ولفت إلى أن تلك المعاملات كانت 2163 معاملة خاصة بإدارة المباني، من خلال الواتس أب «و10583 معاملة «أونلاين».

أشار إلى أن معاملات إدارة الصحة العامة من خلال «الواتس أب» بلغت 5567 معاملة، ومن خلال «الأونلاين» 16489 معاملة، وقطاع الأراضي 5356 من خلال «الواتس أب»، وعبر«الأونلاين»17381 معاملة وإدارة التخطيط 3543 عبر«الواتس أب»، ومن خلال «الأونلاين» 6268 معاملة.

ولفت إلى أن أكثر خدمة يتم طلبها من قبل المتعاملين من مركز سعادة المتعاملين عبر «الواتس أب» هي خدمة التجديد، والتي بلغ عددها 565 خدمة خاصة بمخطط الأرض «الكروكي أو مستند القسيمة» وطلب تجديد للتمكن من استكمال الإجراءات.

منذر الزعابي

وذكر أن أكثر الخدمات المطلوبة من قبل المتعاملين عبر «الأونلاين» هي من الاستشاريين ممثلة في «معاملات المنسوب»، والتي بلغ عددها إلى ما يقارب 1848 معاملة، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تقديم وإنجاز المعاملات على اختلاف تصنيفاتها.. وأكد منذر الزعابي أنه بعد التخفيف من حدة الإجراءات المصاحبة للوضع الراهن جراء جائحة كورونا، وبالتحديد بعد فتح أبواب الإدارة لاستقبال المتعاملين وسط إجراءات وتدابير احترازية، تواصل استخدام المتعاملين لخدمات «الواتس أب»، بل لازالت الإدارة تستقبل طلبات الخدمات المختلفة عبر هذه الخدمة السريعة والمميزة من قبل شريحة المتعاملين. وأشار إلى أن هذه الخدمة تمكنت خلال عام من انطلاقها، تحديداً من شهر أبريل العام الماضي ولغاية أبريل هذا العام، من تسليم 2215 طلباً للمتعاملين في مختلف المناطق والمواقع من الإمارة، وذلك عن طريق «بريد الإمارات» لتقديم أفضل مستويات الخدمة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وقال إن الإدارة تحرص على الدوام على تقييم مختلف الخدمات المقدمة إلى الجمهور المتعامل، ما يسهم في تطوير وتحديث طرق تقديمها وإنجازها للمعاملات وفق أعلى المستويات، لذلك أطلقت مؤخراً خدمة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، وتم تحويل جميع الخدمات «أونلاين». وأشار إلى إطلاق خدمة «الواتس أب» لتقديم الطلبات عبر موظفي المركز للمعاملات المتعلقة بشريحة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء والاستفسارات، وتسليم المستندات عبر «بريد الإمارات» وتسليم الطلبات المستعجلة عبر«الواتس أب».