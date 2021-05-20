مواطن يواجه «كورونا» متطوعاً منذ عام

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

منذ عام كامل يتواجد في مركز المسح الوطني برأس الخيمة، يعمل ليلاً ونهاراً في استقبال أفراد المجتمع الراغبين في إجراء الفحوصات المطلوبة للكشف عن فيروس كوفيد- 19، دون كلل أو ملل، رغبةً منه في رد جميل الوطن وخدمة المجتمع.

إنه وليد الشامسي المواطن الذي يبلغ من العمر 41 عاماً من إمارة رأس الخيمة، موظف في دائرة جمارك رأس الخيمة، يقول: عملي في الدائرة يتمثل في يومين من العمل الفترة الصباحية ويومين الفترة المسائية ويومي إجازة، وأتواجد في عملي الفترة الصباحية وفي مركز المسح الفترة المسائية، كما أتطوع في الفترة الصباحية في يومي العمل المسائي، وهكذا.

وليد الشامسي

وذكر أنه يعمل ضمن فريق «مارشال» في مركز المسح عبر نظام تصنيف السيارات، الذي يعنى باستقبال أفراد المجتمع الراغبين في الحصول على مختلف الخدمات المقدمة في المركز، والمتمثلة في مسحة الأنف أو الدم أو أخذ المواعيد الخاصة بتلقي لقاح كوفيد-19. وأضاف: نعمل بعد ذلك في وضع الملصقات على المركبات، وبالتالي توجيهها إلى مواقع تقديم الخدمات المختلفة لإتمام حصولهم عليها، وذلك من باب التنظيم وتسهيل عمليات الدخول للأفراد في المركز.

وأكد أن هذا العمل التطوعي الذي بدأه منذ شهر أبريل العام الماضي ليكمل اليوم قرابة العام والشهرين، نابع من رغبته في خدمة أفراد مجتمعه وتقديم العون والمساعدة لهم ودعم جهود الدولة الاستثنائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية، مشيراً إلى مواصلته التطوع حتى الوصول إلى نهاية الأزمة والوصول إلى «صفر إصابة».