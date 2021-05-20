ترتيب «الحافظة» يكشف جريمة سرقة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اعتاد صاحب عمل أن يضع بطاقات البنك وأمواله داخل حافظته بشكل منظم ومرتب يمكنه من سرعة استخراج ما يحتاج إليه في أقل وقت وبأدنى مجهود كونه يعرف مكان كل بطاقة، وتصنيف الأموال داخل الحافظة. وفي أحد الأيام فوجئ بتغير في ترتيب البطاقات والأموال داخل الحافظة عندما كانت موضوعة في غرفة نومه وهو ما جعله يشك في وجود محاولة للعبث بحافظته وأمواله وبناءً عليه قرر أن يبحث عمّن عبث بمحتويات حافظته وفتش فيها لذلك قام بتتبع كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل ليكتشف أن وراء السرقة عاملة النظافة بمنزله، فتقدم ببلاغ إلى الشرطة التي قدمت العاملة للنيابة العامة لإجراء التحقيقات الخاصة بالقضية والاطلاع على مستندات الإدانة التي تثبت تورط العاملة في السرقة قبل أن تحيل القضية إلى المحكمة.

واعترفت المتهمة بالحصول على مبلغ 200 درهم من حافظة نقود صاحب العمل، وذلك باقي راتبها لديه موضحة أن صاحب العمل قام بإعطائها الراتب مخصوماً منه 200 درهم، وحاولت أكثر من مرة مطالبته برد المبلغ المخصوم إلا أنه كان يتهرب منها ولا ينوي رده إليها وعندما وجدت الحافظة في غرفة النوم وبها أمواله، قررت الحصول على المبلغ الذي يخصها وهو 200 درهم فقط، وتركت باقي أمواله التي كانت الحافظة تمتلئ بها واعتقدت أن ذلك من حقها وليس سرقة كونها لم تحصل على أموال بخلاف ما يخصها لدى صاحب العمل.

وقررت المحكمة القضاء على المتهمة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بعقوبة الإبعاد عن الدولة.