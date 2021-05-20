شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء عبد الله حسين خان أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات احتفاء القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي للمتاحف، المقامة في متحف شرطة دبي. وتفقد اللواء أهلي فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، والتي تضمنت فقرات توعوية ورسماً وتثقيفاً لطلبة المدارس حول أهمية المتاحف ودورها المهم في نقل التاريخ لمختلف الأجيال، ثم اطلع سعادته على التعديلات الجديدة في متحف شرطة دبي والتي تضمنت السينما الرقمية، وقاعة خاصة تعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، إلى جانب قاعة متخصصة لعرض بعض القضايا المضبوطة من قبل شرطة دبي، وطرق الكشف عنها سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

وأثنى اللواء أهلي على جهود العاملين في متحف شرطة دبي الذي يلعب دوراً مهماً في نقل تاريخ القوة وتوثيقه لمختلف الأجيال، مبيناً أن متحف شرطة دبي يروي للزوار قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطوير المتحف بما ينقل تجربة رائدة واستثنائية إلى زواره عن التاريخ الحافل لرجال الأمن. وأكد المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إشراك طلبة المدارس في فعاليات رسم وتوعية تهدف إلى تبيان أهمية المتاحف ودورها الرئيس في حفظ التاريخ ونقله إلى مختلف الأجيال. وبعد زيارة الطلبة للمتحف، عبروا عن سعادتهم بالاطلاع على محتوياته من مقتنيات متنوعة لأدوات وأسلحة قديمة وناقلات جند ومدافع قديمة، وأزياء عسكرية، ومعدات اتصال سلكية ولاسلكية ورادارات.