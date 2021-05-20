232 مخالفة وإنذاراً لمنشآت في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وجهت بلدية مدينة أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي 131 إنذاراً، وحررت 101 مخالفة خلال 7759 زيارة تفتيشية نفذها قسم رقابة الأنشطة الصحية في البلدية، للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة والمظهر العام.

واستهدفت البلدية 8 قطاعات في مدينة أبوظبي وضواحيها، تم خلالها التركيز على التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة. داعية المنشآت إلى مزيد من الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنباً للمخالفات.

وشملت حملات التفتيش مراكز التجميل والعناية الشخصية، حيث نفذت البلدية 4021 زيارة تفتيشية، للتأكد من استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واستهدفت حملات التفتيش منشآت كي وغسيل الملابس، حيث نفذت 1141 زيارة تفتيشية، بهدف ضمان التزام جميع منشآت غسيل وكي الملابس بتطبيق الشروط الصحية، وتوعية المنشآت غير الملتزمة منها بالشروط الصحية، ومتابعتها بشكل مستمر، وكذلك توعية العاملين فيها بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين.

ونفذ مفتشو البلدية 1235 زيارة استهدفت ورش الإصلاح والصيانة، و510 زيارات استهدفت ورش التفتيش على دورات المياه العامة، و102 زيارة تفتيش على خزانات مياه الشرب، وزيارة لأحواض السباحة العامة، و147 زيارة لصالات الألعاب والتسلية.

كما نفذت فرق التفيش 580 زيارة على برادات مياه الشرب العامة، وتم أخذ عينات من المياه لفحصها، والتأكد من خلوها من أي ملوثات تؤثر على صحة المستهلكين.