إلزام شركة بدفع 1.1 مليون درهم لعامل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي، إلزام شركة بدفع مليون و190 ألف درهم لعامل فني يعمل لديها، نتيجة إصابته أثناء العمل بإصابات مادية ومعنوية بليغة.

وتدور حيثيات القضية في إقامة عامل فني دعوى قضائية ضد شركة خاصة يعمل لديها، مطالباً إلزامها بالتعويض عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

وقال مبيناً لدعواه إنه أثناء عمله لدى الشركة تعرض لحادث سقوط من أعلى أحد الأبراج الكائنة بموقع العمل نتيجة لعدم توفير الشركة لوسائل الأمان والسلامة المناسبة لظروف العمل وعدم قيامها بتدريب العاملين لديها وإذ أصيب من جراء ذلك بإصابات مادية ومعنوية بليغة، وعليها أقام الدعوى.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الديات تتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع ويتعين القضاء بالدية أو الأرش عن فقد تفويت منفعة كل عضو بجسم المجني عليه مهما تعددت الديات وإن اتحد الفعل.