الإمارات تقدم 117863 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة

الإمارات تقدم 117863 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة

وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 117,863 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,822,054 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 119.53 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».