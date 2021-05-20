تعرف على طقس الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، حاراً نهاراً، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:03 والمد الثاني عند الساعة 08:24، والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.