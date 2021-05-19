محمد بن حمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «الفجيرة للشفاء» وجلوبال فارما

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - في مكتبه في الديوان الأميري - توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي الفجيرة للشفاء التابعة لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجلوبال فارما الرائدة في مجال تصنيع الأدوية والمملوكة لشركة دبي للاستثمار الصناعي.

وقع الاتفاقية - التي أعلن عنها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع - سهيل القاضي مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية ومحمد سعيد الرقباني المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بهذه المناسبة أهمية تنمية وتطوير الصناعات الدوائية باختلاف أنواعها في دولة الإمارات من خلال توفير مناخ مناسب يستقطب جميع المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي المهم. ودعا سموه إلى ضرورة عمل طرفي الاتفاقية على تعزيز العمل المشترك والتعاون، بما يحقق المزيد من الأمن الدوائي ويدعم عمل شركات الأدوية المحلية. ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين بالتوازي مع إعلان شركة الفجيرة للشفاء عن إطلاق دواء عشبي اسمه MG21 تأكدت فعاليته في معالجة الأمراض التنفسية، تروج له وتوزعه شركة جلوبال فارما في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد قال سهيل القاضي: «إن توقيع اتفاقية الشراكة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في تنفيذ خطط المؤسسة وتوسيع نشاطاتها في مختلف المجالات الإنسانية والصحية».. موضحاً أن التعاون مع شركة جلوبال فارما يتيح الفرصة للاستعانة من خبراتها في توزيع وتسويق المنتجات الطبية التي تنتجها شركة الفجيرة للشفاء. من جهته، قال محمد سعيد الرقباني: «يسعدنا أن تكون بداية تعاوننا مع شركة الفجيرة للشفاء، من خلال تسويق وتوزيع دوائها العشبي الذي لن يكون دوره مقتصراً على المستهلك المحلي فقط، بل سيساعد أيضاً في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في مجال إنتاج الأدوية في المنطقة، وهذا ما يعكس عن تراث الدولة ودورها في تعزيز استعمال الأدوية العشبية التقليدية».

من ناحيته، أشاد الدكتور باسم البراهمة مدير عام جلوبال فارما بالاتفاقية وبجهود حكومة الفجيرة لتفعيل هذه الشراكة وبالدعم المقدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الجدير بالذكر أن شركة الفجيرة للشفاء تم تشكيلها حديثاً تحت مظلة مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية، بينما شركة جلوبال فارما هي الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تصنيع المستحضرات الصيدلانية وتسوق المنتجات الطبية العلاجية الآمنة والفعالة المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية.

حضر توقيع الاتفاقية محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد عبدالله الحمودي مدير المنطقة الطبية بالفجيرة.