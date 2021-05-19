جامعة أبوظبي تستضيف منتدى البحث الهندسي

أبوظبي (وام)

نظمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى البحث الهندسي 2021 بالتعاون مع كلية الهندسة المستدامة والبيئة الحضرية في جامعة ولاية أريزونا.

وأقيمت فعاليات المنتدى تحت عنوان «الخرسانة في الطقس الحار: التصميم من أجل الاستدامة وعمر الخدمة»، حيث ناقش علماء ومهندسو التطوير والبحث جملة من الموضوعات ذات الصلة على مدى يومين ضمن المنتدى.

وافتتح المنتدى - الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة - الدكتور سامر المارتيني رئيس المنتدى والأستاذ المشارك في الهندسة المدنية في جامعة أبوظبي بحضور كل من البروفيسور توماس هوكستيتلر نائب مدير جامعة أبوظبي والدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في الجامعة. وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات افتراضية متنوعة شملت محاضرات رئيسة، وأخرى تقنية وصناعية قدمها متحدثون من جامعة أبوظبي وجامعة ولاية أريزونا وبلدية أبوظبي إلى جانب متحدثين من العديد من الشركات العالمية في قطاع الصناعة في الدولة. واستقطب المنتدى أكثر من 350 مشاركاً بمن فيهم طلبة من جامعة أبوظبي والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والشركات والمؤسسات الحكومية، حيث قدم المتحدثون رؤى وأفكاراً حول الاستدامة والبنية التحتية في ظل المناخ الحار.