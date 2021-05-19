بلدية العين تستعد لافتتاح «سبوت نعمة»

العين (وام)

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لافتتاح مشروع «سبوت نعمة» على مساحة 14 ألف متر مربع في نهاية شهر مايو الحالي، والذي سيضم 15 عربة متنقلة خاصة بتقديم المشروبات والطعام، بالإضافة إلى سينما للسيارات ومناطق لعب للأطفال ومسطحات خضراء ومرافق خدمية متكاملة ومناطق للجلوس.

ويعتبر «سبوت نعمة» من الوجهات الجديدة في مدينة العين، والذي بدوره سيدعم المواقع السياحية في منطقة جبل حفيت ومبزرة الخضراء، ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق تجربة أفضل لزوار المشروع من حيث توفير جميع الاحتياجات لمرتاديه، إلى جانب موقعه المتميز.

وقال أحمد عمران العامري، رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين: إن دائرة البلديات والنقل تهدف من خلال المشاريع الاستثمارية التي تطلقها مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتوفير خدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية واقتصادية جذابة لهذا النوع من الأنشطة.

وأضاف أن مشروع «سبوت نعمة» يعد الأول من نوعه في مدينة العين، حيث يشكل تجمعاً للعربات المتنقلة بطريقة منظمة وسط مجموعة متكاملة من الخدمات، مشيراً إلى أن بلدية مدينة العين وفرت خدمات البنية التحتية للموقع بنسبة 100%، وسيتم الافتتاح بشكل تجريبي للتأكد من الخدمات المتوفرة وعملها بشكل صحيح، كما تمت دراسة حركة المرور ومعايير السلامة المرورية في الموقع بناءً على المساحة الموجودة، وتوفير المواقف للسيارات، إلى جانب توفير جميع خدمات البنية التحتية الشاملة من المياه والصرف الصحي والكهرباء، وغيرها من الخدمات الضرورية والمرافق.

وأوضح العامري أنه ستكون في مدينة العين مواقع أخرى شبيهة بمشروع حديقة العربات المتنقلة، وهي في مرحلة الدراسة النهائية، وقد تم تحديد المناطق التي ستقام عليها هذه المشاريع، لتوفير فرص استثمارية إضافية والمزيد من الوجهات الترفيهية في المدينة.