«طرق دبي» ملتزمة بالتطبيق الأمثل لمعايير الصحة والسلامة المهنية

دبي (وام)

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها بالتطبيق الأمثل لمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المنشآت والمرافق ومواقع المشاريع التابعة لها وبوسائل المواصلات العامة، جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة عن بُعد في الورشة الدولية التي أقامتها منظمة العمل الدولية ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وشارك فيها أكثر 1400 من ممثلي الصحة والسلامة والبيئة من مختلف دول العالم.

ندى جاسم

وقالت ندى جاسم مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة:« إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة العالمية يأتي تعزيزاً لمفاهيم الصحة والسلامة في بيئة العمل وتحقيق غايات وأهداف الهيئة في السلامة والاستدامة البيئية، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على أرقى الممارسات والتجارب العالمية في مجال الصحة والسلامة البيئية بما ينسجم مع التطور المستمر في خدمات الهيئة المقدمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع».

وأكدت حرص الهيئة على أن تكون أفضل مؤسسة حكومية خدمية في إدارة الصحة والسلامة المهنية وتعزيز مسيرتها في هذا المجال، وذلك من خلال التزامها بتوفير الحماية لموظفيها والعاملين لديها من الإصابات والمخاطر الصحية في العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.