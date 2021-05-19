«سعادة شرطة رأس الخيمة» يطلق 4 مبادرات للموظفين

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في شرطة رأس الخيمة 4 مبادرات لإسعاد الموظفين منذ مطلع العام الجاري.

وثمن العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة المشرف العام على الفريق الدور الكبير الذي لعبه الفريق في صنع العديد من الإنجازات، بالرغم من الظروف الخاصة التي ألقت بها جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 عبر اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، حيث عكست هذه الجهود قدرة وكفاءة أعضاء الفريق وتميزهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان.

من جهته، لفت المقدم خالد أحمد النوخذا رئيس قسم الإستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة، إلى أن المبادرات الأربع التي تم إطلاقها خلال العام الجاري لإسعاد الموظفين تضمنت مبادرة التمكين والتدريب الهادفة لتنمية معارف ومهارات وقدرات العاملين بالقيادة العامة، عبر تمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار ودعم توجهات القيادة بما يحقق السعادة والرضا لهم.

ولفت أن نسبة رضا العاملين خلال عام 2020 ارتفعت 5%، مشيراً إلى إطلاق الفريق خلال العام الماضي 3 مبادرات تتمثل في مبادرة حوافز، ومبادرة إسعاد، ومبادرة وقايتكم تهمنا التي أدت إلى حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المراكز الأولى على مستوى القيادات في مجالات أفضل جهة في نسبة الاستجابة، والسمعة كمكان عمل، وفي توفير كافة الموارد اللازمة لأداء الموظف لمهامه الوظيفية، وفي الشعور بالأمان الوظيفي والفخر بجهة العمل، وفي حصول الرضا عن التواصل الداخلي.