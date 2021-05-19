495 ألف مستفيد من مشاريع «الفجيرة الخيرية» الرمضانية

الفجيرة (الاتحاد)

توجه معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، بالشكر والتقدير إلى أصحاب الخير والرعاة والداعمين أفراداً ومؤسسات على دعمهم ومساندتهم للبرامج والمشاريع الخيرية، التي قدمتها الجمعية في شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تم صرفها على مشاريع زكاة المال وإفطار الصائم والمير الرمضاني وغيرها من المشاريع الخيرية التي استفاد منها 495.150 مستفيداً في الإمارة بميزانية بلغت 56 مليون درهم بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: أن عدد وجبات إفطار الصائم التي وزعتها الجمعية في شهر رمضان المبارك بلغ 15.926 وجبة إفطار في اليوم الواحد بإجمالي 480.700 وجبة طوال الشهر الكريم، وذلك في 128 نقطة شملت مواقع سكن العمال والأسر المحتاجة في إمارة الفجيرة حسب الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.

كما قامت الجمعية بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر المستحقة للمساعدة، ضمن مشروع المير الرمضاني، حيث يبلغ عدد الأسر الفقيرة والمتعففة المستفيدة من مشروع المير الرمضاني هذا العام (6450) أسرة في مختلف مناطق الفجيرة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، منعاً للتجمعات وحفاظاً على سلامة المجتمع. إضافة إلى استفادة (3000) أسرة من مشروع زكاة الفطر وكسوة العيد وسلة الفواكه.

وأشاد الرقباني بدور وجهود الرعاة والداعمين، وكذلك للمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام الذين يسهمون في دعم مشاريع وأعمال الجمعية، كل حسب مقدرته، بما يسهم في إدخال الفرحة والبسمة على قلوب المحتاجين. قائلاً: إن حملة شهر رمضان هي الحملة الرئيسة لدعم الكثير من مشاريع الجمعية على مدار العام.

وقال: «إن رعايتكم ودوركم ودعمكم يستحق منا دوماً الإشادة، فكل ما حققنا من نجاح في حملة رمضان هذا العام، وفي الأعوام السابقة، لكم فيه بصمات كبيرة وواضحة، وكذلك هو الحال في كل مشاريعنا وأعمالنا في خدمة الفقراء والمحتاجين، بما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق الجمعية لأهدافها الخيرية والإنسانية».