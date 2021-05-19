مليون وجبة من «بيت الخير»

دبي ( الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أنها وزعت مليون وجبة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، منها 938.130 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان، بقيمة 7.5 مليون درهم. ونوّه عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، بجهود الداعمين والشركاء الذين أسهموا في تمويل مشروع «إفطار صائم» ومشروع «الطعام للجميع» وبقية مشاريع إطعام الطعام والتمويل الغذائي في الجمعية، مشيراً إلى تعاون اللجنة الدائمة لشؤون العمال، التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التي أسهمت في وصول فريق «بيت الخير» الميداني إلى العمال الأكثر حاجةً واستحقاقاً للدعم. وقال العوضي: «قدمت الجمعية الوجبات طازجة إلى المستحقين في أماكنهم في أكثر من 59 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، من خلال فريقها الميداني المدرب، وذلك وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة تجنباً للوباء، وذلك بالتعاون مع 55 مطعماً ومطبخاً».