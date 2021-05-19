«صندوق صحة دبي» يدعم مرضى زراعة الكلى

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن صندوق الصحة التابع لهيئة الصحة بدبي عن مشاريع ومبادرات جديدة، يبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته لتطوير الخدمات المقدمة للحالات المرضية الإنسانية، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي ينفذها الصندوق، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية.

وقال سالم محمد بن لاحج مدير الصندوق: «من أهم المشاريع الجديدة العمل على زراعة الأعضاء وتحديداً الكلى، وهي مبادرة تستهدف تغطية تكاليف الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف الزراعة».

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستخفف من عمليات غسيل الكلى، التي تأخذ وقتاً وجهداً من المرضى وتحمل القطاع الصحي مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أنه تم دراسة الموضوع ووضعت باقة لدعم زراعة الكلى، يمكن أن يستفيد منها في الوقت الحالي 10 مرضى كمرحلة أولى.

وأفاد بأنه بدأ التجهيز للعمليات وحصر المرضى والمتبرعين، واتخاذ بقية الخطوات الإجرائية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة.

ولفت إلى أن الصندوق قرر توفير الدعم المالي اللازم للعديد من البحوث الطبية والعلمية والابتكارات الطبية، باعتبارها أولوية عززت من دورها المتغيرات الطبية التي يمر بها العالم بشكل متسارع في المجال الصحي بصفة عامة والجانب الطبي بصفة خاصة.

وأفاد بأن صندوق المرضى سينفذ برامج نوعية لعلاج المرضى، من أبرزها الاستدامة العلاجية والحصول على الخدمة لفترات طويلة للأمراض المزمنة والصعبة.

وأعلن عن تطوير مبادرة خاصة لمرضى القلب ضمن مبادرة «أنقذ قلباً» لمرضى قسطرة القلب، حيث سيتم توفير باقة كاملة لمدة 6 أشهر لعلاج وإجراء عملية قسطرة لمرضى القلب الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة من قبل الصندوق، بالتعاون مع الجهات الطبية التي تتولى إجراء العملية الجراحية.

وأوضح أن هذه الباقة ستتضمن أيضاً تحمل تكاليف الأشعة والتحاليل وعملية التأهيل بعد إجراء العملية ومتابعة المرضى بعد العملية.

وذكر أن أكثر من 206 مرضى يعالجون في مستشفيات هيئة الصحة بدبي استفادوا من مبادرات الصندوق من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي لمرضى معسرين خلال الثلاث سنوات الماضية 340 مليوناً و307 آلاف و464 درهماً استفاد منها 102 ألف و331 شخصاً، يمثلون 50 جنسية.

وقال: «بلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الماضي 216 مليوناً و360 ألفاً و861 درهماً استفاد منها 23942 مريضاً، وفي عام 2019 وصلت إلى 55 مليوناً و18 ألفاً و588 درهماً استفاد منها 32 ألفاً 861 مريضاً، وفي عام 2018 بلغت 68 مليوناً و928 ألف درهم استفاد منها 45528 مريضاً».

وتناول أهم المبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها برنامج «مساعدة»، والذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها إلى 47 مليوناً و110 آلاف درهم استفاد منها 3997 مريضاً.

وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مبادرة: «العيون»، ومبادرة: «علاج الأمراض النفسية»، ومبادرة: «أنقذ قلباً»، والعيادة التطوعية، ومبادرة: «علاج مرضى الكلى».

وأوضح ابن لاحج أن الهيئة قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية مساعدات إنسانية بقيمة 933 ألفاً و519 درهماً ضمن برنامج علاج الخير لمبادرة العيون، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي استفاد منها 81 مريضاً. كما قدمت مساعدات لمرضى معسرين ضمن مبادرة الأمراض النفسية بقيمة 223 ألفاً و691 درهماً استفاد منها 126 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «أنقذ قلباً» 4 ملايين 984 ألفاً و612 درهماً استفاد منها 206 مرضى، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «الكلى» خلال العامين الماضيين 651 ألفاً و777 درهماً استفاد منها 49 مريضاً.

كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «العيادة التطوعية» خلال الثلاث سنوات الماضية مليون و441 ألف درهم استفاد منها 61 مريضاً. وأشار مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، إلى أنه بلغت قيمة المساعدات التي قامت الهيئة بتوفيرها من خلال 14 برنامجاً دوائياً تتضمن 49 صنفاً دوائياً إلى 241 مليوناً و258 ألف درهم استفاد منها 2462 مريضاً.

15 مليون درهم

منذ بداية جائحة كوفيد- 19 ساهم صندوق الصحة في تقديم 15 مليون درهم للجنة كوفيد-19، مشيراً إلى المبادرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الجائحة، ومنها مبادرة: «نوصلكم» بالتعاون مع برنامج دوائي، والتي تم من خلالها توصيل الأدوية إلى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في فترة الإغلاق بداية الجائحة، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة وشركات الأدوية.