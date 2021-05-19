«دويتشر دراكر» الألمانية تشيد بمسيرة «المتحدة للطباعة والنشر»

أبوظبي ( الاتحاد)

أشادت «دويتشر دراكر» أقدم مجلة ألمانية متخصصة في صناعة الطباعة، بمسيرة «الشركة المتحدة للطباعة والنشر»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، وفي أحد تقاريرها المنشورة يوم الاثنين الماضي 15 مايو 2021، رصدت المجلة الألمانية التي يعود تاريخ صدورها إلى عام 1894، محددات النجاح لدى «المتحدة للطباعة والنشر»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة لديها أقل من 400 شركة طباعة.

وحسب «دويتشر دراكر» غالباً ما تعاني شركات الطباعة في جميع أنحاء العالم، من مشكلات اقتصادية، وقد أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تفاقم هذا الوضع، لكن «الشركة المتحدة للطباعة والنشر» (UPP) تمكنت من تغيير هذا الاتجاه، واستطاعت إحراز النمو.

المجلة الألمانية جمعت معلومات من مصادر موثوقة في صناعة الطباعة في الإمارات العربية المتحدة حول تطور «المتحدة للطباعة والنشر»، ويشير التقرير إلى أن الشركة تعود جذورها إلى سبعينيات القرن الماضي، التي تبلورت في إطار «مؤسسة الإمارات للإعلام». واليوم، «المتحدة للطباعة والنشر»، إحدى شركات «أبوظبي للإعلام» المملوكة لحكومة أبوظبي، ولكنها منذ عام 2006 تعمل كوحدة مستقلة داخل المجموعة.

ومن الخطوات المهمة التي سلّط تقرير «دويتشر دراكر» عليها الضوء في مسيرة «المتحدة للطباعة والنشر» هي أنها بدأت منذ عام 2013 تنويع أعمالها بشكل استباقي، وكان لديها عنصران للتنويع، أولهما: الطباعة في حد ذاتها، فلم تعد الشركة اليوم تنشط في أسواق المجلات والصحف والطباعة التجارية فحسب ولكن أيضاً مجالات أخرى للطباعة، كطباعة الكتب والطباعة الأمنية، وفي عام 2017، حصلت الشركة المتحدة للطباعة والنشر على عقد طباعة طويل الأجل لإنتاج كتب مدرسية لدولة الإمارات العربية المتحدة يتم طباعتها على ورق معاد تدويره بنسبة 100% من مصنع ألماني، وتعمل الشركة الآن أيضاً في مجال الإعلانات الخارجية وفي طباعة اللافتات وإعلانات واجهات المباني. وثانيهما: أنه من خلال الاستحواذ على شركة الخدمات اللوجستية «توزيع»، أصبحت «المتحدة للطباعة والنشر» الآن نشطة في قطاع أعمال رئيس آخر إلى جانب الطباعة، وتوظف الشركة الآن، في جميع مجالات عملها، حوالي 2000 شخص.

استراتيجية النمو مستمرة

ويقول التقرير: تحت قيادة مديرها العام علي النعيمي، تمكنت «المتحدة للطباعة والنشر» خلال السنوات الخمس الماضية من زيادة حجم المبيعات بشكل كبير.. النعيمي استقطب العديد من الخبراء إلى الشركة، وشكل فرقاً تعمل باستمرار على تجاوز حدود الأداء، لكنه استثمر أيضاً في جلب أحدث التقنيات، ولدى «المتحدة للطباعة والنشر» أجهزة طباعة من طراز «كوينج &باور» Koenig & Bauer و«مانرولاند» Manroland و«هايدلبيرج &كوموري» Komori وHeidelberg، وبهذا، حققت في جودة الطباعة مستوى عالٍ للغاية، وفي السنوات الأخيرة، كانت «المتحدة للطباعة والنشر تفوز كل عام بجوائز «وان إيفرا» WAN IFRA للإعلام في آسيا.

وحسب التقرير، كان التوسع الدولي الذي تحققه «المتحدة للطباعة والنشر» مصحوبا بنمو ديناميكي للشركة، حيث تنشط الآن في أكثر من 30 دولة حول العالم، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالنسبة للبلدان الأفريقية، فهي تطبع المواد المدرسية والانتخابية بشكل أساسي، وتعمل الشركة أيضاً مع كبار العملاء في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بشكل أساسي في مجال البطاقات الذكية.

مجال جديد

وأشار تقرير «دويتشر دراكر» إلى أنه في عام 2020، حصلت الشركة على شهادة(ISO 14298) لإدارة عمليات الطباعة الأمنية على مستوى البنك المركزي، لتصبح شركة الطباعة الثانية التي تقوم بهذا العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ولفت التقرير الانتباه إلى أن الشركة ستتولى قريباً طباعة بطاقات الهوية وجوازات السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد ذلك مكسباً كبيراً للشركة بالنظر إلى أن الأعمال الحالية لبطاقات الهوية كانت مملوكة لفترة طويلة لعملاق الصناعة مجموعة «تاليس».

وتفاءل تقرير «دويتشر دراكر» بأنه خلال الأشهر المقبلة، يجب أن تستفيد الشركة من معدل التطعيم المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغ في منتصف أبريل حوالي 90 %، وتوقع التقرير أن الشركة قد تنتقل قريباً إلى قطاع التعبئة والتغليف مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد شركة تغليف رئيسة في أبوظبي.

واستنتج تقرير«دويتشر دراكر» أن الأرقام في «المتحدة للطباعة والنشر» آخذة في الارتفاع، ولديها حاليا أكثر من 40 وظيفة شاغرة جديدة منشورة بموقعها على الإنترنت، ويوفر الربط الذكي بين الطباعة والتغليف والخدمات اللوجستية مجموعة من احتمالات النمو لدى الشركة.