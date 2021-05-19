«يسر» توفر الدواء لـ 600 مريض

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة أدوية فرنسية، بهدف توفير الأدوية لمرضى السرطان والقلب المعوزين وغير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة في الدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيرفييه الفرنسية، سيتم إطلاق مبادرة (يسر) التي تهدف الى توفير الأدوية للمرضى، من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية وصول الدواء إلى المريض، وفقاً لخطة العلاج التي وصفها الطبيب المعالج.

وتم توقيع المذكرة في مقر الوزارة بدبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للتنظيم الصحي، وانتوني ماليه المدير العام لشركة «سيرفييه» والدكتور مجدي عبده مدير المكتب العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، وخالد محسن مدير اقتصاديات الدواء لدول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، وأنس السفاريني مدير شركة اكسيوس.