«الجينوم الإماراتي» يضيف مراكز جديدة لأخذ العينات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج الجينوم الإماراتي عن توسيع نطاق انتشاره من خلال إضافة مراكز جديدة لجمع العينات، بالتعاون مع مجموعة من المرافق المتخصصة والتابعة لشبكة مستشفيات برجيل في إمارة أبوظبي. وقد تم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة جي 42 للرعاية الصحية وبرجيل، خلال مؤتمر عقد مؤخراً بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين، بالإضافة إلى متخصصي الرعاية، والذي بدوره سلط الضوء حول البدء في شراكات متنوعة في المجال العلمي بين كل من المؤسستين.

ويمكن لمواطني الإمارة الآن المشاركة في البرنامج عبر زيارة مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد، أو مركز واحة برجيل الطبي في مدينة زايد، أو مركز برجيل الطبي في «ديرفيلدز مول»، أو مركز برجيل الطبي في الشامخة، أو مستشفى برجيل رويال في مدينة العين.

وخلال المؤتمر، سلط اختصاصيو الرعاية الصحية بمن فيهم الدكتور حميد الشامسي، مدير معهد برجيل للسرطان ورئيس جمعية الإمارات للأورام، والدكتورة ريحان سعفان، رئيسة قسم طب النساء والولادة والدكتور زين العابدين، استشاري طب الأطفال وأمراض الدم والأورام بمدينة برجيل الطبية، الضوء على أهمية علم الجينوم وتأثيره على مستقبل الرعاية الصحية من خلال تطوير خطط علاجية تناسب احتياجات المرضى بشكل خاص.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز برجيل الطبية في أبوظبي والعين: «نحن فخورون بالمشاركة في مثل هذه البرامج الهامة التي تم تصميمها لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، وتحقيق رؤية الإمارة الرامية لإرساء مكانتها مركزاً للبحوث الطبية والابتكار. نشجع جميع المواطنين الإماراتيين على المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي الذي يركز على تقديم رؤى أوضح للتباينات الوراثية بين السكان المحليين لتثمر في نهاية المطاف بتحقيق نتائج إيجابية للمرضى على المدى الطويل. فجميع مراكزنا مزودة بأحدث التجهيزات التي تعد الأفضل من فئتها، وتقدم أرقى خدمات الدعم الطبية على يد مجموعة من العاملين المتخصصين المعتمدين من ذوي التدريب والمهارات العالية، من أجل تيسير عملية المشاركة في البرنامج.

ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى توفير خدمات صحية وقائية وشخصية للمواطنين الإماراتيين من خلال فهم التركيب الجيني للمواطنين، من أجل إطلاق الموجة التالية من الابتكارات الرئيسة التي تؤسس مجتمعاً محلياً أكثر صحة لأجيال اليوم والمستقبل.

من جانبه، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»:«يهدف برنامج الجينوم الإماراتي لتمكين العلاج الطبي الدقيق والمخصص والارتقاء بنظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أن الشراكات لم تعد تقتصر على الهيئات الحكومية فقط، لتشمل بدورها شركات الرعاية الصحية الخاصة».