تفاهم بين «زايد العليا» والاتحاد الصيني للمعاقين

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين، بشأن تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين في شؤون الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، منها مجالات التعليم والتوظيف والتأهيل والثقافة والفنون والرياضة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز التفاهم المتبادل وأواصر الصداقة بينهما، بما يعود بالنفع على تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن الاتحاد الصيني للمعاقين هايدي تشانغ رئيسة الاتحاد، وحضر مراسم التوقيع التي أقيمت عن بُعد الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، و نيا جيان السفير الصيني لدى الإمارات.

وأعرب الدكتور الظاهري سفير الدولة لدى الصين عن سعادته بأن يكون شاهداً على التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والاتحاد الصيني للمعاقين، وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها وجمهورية الصين الشعبية شراكة استراتيجية شاملة خاصة ومميزة، مبنية على القيم المشتركة لعالم منفتح، وعلى تقدير واحترام القدرات والمميزات والثقافة الفريدة لكل منهما، مؤكداً أن التعاون بين مؤسسة زايد العليا والاتحاد الصيني سيكون مثالاً رائعاً على العلاقة الوثيقة والمميّزة بين البلدين، خاصة في هذا المجال الإنساني الذي يلمس الشعبين الصديقين بشكل مباشر.

ومن جانبه رحب الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين الذي يضطلع بتمثيل وضمان حقوق أصحاب الهمم الشرعية ومصالحهم، ويمتلك خبرات واسعة وسمعة طيبة، ويعمل لتحسين الآليات لضمان حقوق أصحاب الهمم ومصالحهم، والقضاء على التمييز، واحترام حقوقهم الإنسانية وضمانها بشكل تام، وتحسين رفاهيتهم، وتعزيز قدرتهم على تحسين أوضاعهم الذاتية، علاوة على ضمان قدرتهم على المشاركة في عملية تنمية البلاد، وحقق خطوات ناجحة، الأمر الذي يمثل إضافة للمؤسسة في الاستفادة من تبادل الخبرات مع الاتحاد الصيني للمعاقين.

من ناحيته، أعرب نيا جيان السفير الصيني عن سعادته بحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم، وقال: إنها تعد إنجازاً جديداً لتنفيذ التوافق المهم بين قيادتي البلدين حول تعزيز العلاقات الثنائية، بما يفتح مجالاً جديداً للتعاون الصيني الإماراتي، ويضفي ديناميكية جديدة على التواصل والتعاون الإنساني والثقافي بين البلدين. ومن ناحيتها، أشادت هايدي تشانغ رئيسة الاتحاد الصيني للمعاقين بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت: الإمارات شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق، تلك المبادرة التي أطلقتها الصين على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ومشارك نشط في منتدى التعاون الصيني العربي.