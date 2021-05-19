«تنمية المجتمع»: 12 مبادرة لدعم ممكنات أصحاب الهمم

ناصر الجابري (أبوظبي)

تنفذ دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، 12 مبادرة خلال المرحلة الحالية ضمن محور الممكنات في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم الاجتماعي، وتوفير البيئة المناسبة التي تضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة إليهم وقياس الأهداف الاستراتيجية، بما يتواكب مع تطلعاتهم وآمالهم ويتوافق مع الجهود المستمرة لدعم منظومة أصحاب الهمم في الإمارة.

وتتضمن المبادرات وفقاً لتقرير أعدته دائرة تنمية المجتمع، إعداد خطة إدارة التغيير لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، حيث تم إنجاز 25% من المستهدف خلال الفترة الماضية، والذي يعمل على تسريع عملية التحول لتنفيذ الاستراتيجية عبر التواصل مع أصحاب الهمم والجهات المعنية بهم والتوعية بدور الاستراتيجية، كما تتضمن المبادرات تنفيذ إطار التقييم والمتابعة لرصد مدى تأثير الاستراتيجية على تحسين أوضاع أصحاب الهمم عبر مجموعة من مؤشرات الأداء، حيث تم إنجاز 20% من المستهدف حتى مطلع شهر مايو الجاري.

وتشتمل المبادرات إنشاء نظام رعاية متكامل عبر توفير الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية ذات الجودة العالية والتكلفة المقبولة لأصحاب الهمم، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية التي تؤثر على أصحاب الهمم، والتعاون مع المنظمات الدولية بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب الدولية المطبقة في منظومة الخدمات لأصحاب الهمم، بما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة حاضنة لأصحاب الهمم بما ستضمه من مرافق وبنية تحتية وخدمات تتناسب مع احتياجاتهم.

وتتضمن المبادرات، تطوير حوكمة قطاع أصحاب الهمم وفقاً لمنهجيات تستند إلى أسس علمية رصينة، وتخطيط وتطوير رأس المال البشري في جميع القطاعات، وتفعيل دور القطاع الثالث في مجال دعم أصحاب الهمم عبر تشجيع المنشآت والمؤسسات الاجتماعية على تقديم خدمات تنافسية لهم، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق 10 مؤسسات اجتماعية من مخرجات برنامج الحاضنة الاجتماعية لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لتوفير خدمات متخصصة لأصحاب الهمم.

وتشتمل المبادرات أيضاً على تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم، وإطلاق جوائز التميز في مجال أصحاب الهمم بهدف تعزيز التنافسية في القطاع، وإعداد منظومة للبحث والتطوير والابتكار لأصحاب الهمم عبر دعم الأبحاث العلمية والأفكار المبتكرة الهادفة إلى تطوير الخدمات، إضافة إلى تفعيل منظومة تمويل مستدام لبرامج وخدمات أصحاب الهمم، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات للفترة الزمنية المقبلة.