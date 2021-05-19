35 ألف زيارة إرشادية لمزارع الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حوالي 35.634 زيارة إرشادية للمزارع العاملة في منطقة الظفرة، رغم التحديات التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كورونا»، بهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة، ومتابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه ضمن خطط مبتكرة لتطوير قدرات المزارعين، وترسيخ الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز جودة المنتج المحلي لدعم جهود تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وتتضمن خطط «الهيئة» تطوير تطبيق للإرشاد الزراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يتضمن البيانات والمعلومات الفنية التي يحتاج إليها المزارع، كما يحتوي على خصائص جديدة تمكن المزارع من تشخيص الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية، مع توفير خاصية الاستشارة عن بُعد، حيث سيتمكن المزارع من المحادثة الفورية مع المرشد الزراعي وتلقي الاستشارة الفنية.

وتوفر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مراكز إرشاد زراعي تنتشر بالقرب من المزارع على مستوى إمارة أبوظبي، وتمثل نافذة لتقديم خدمات الإرشاد والتدريب، بوصفها خدمات استباقية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يطلبها المزارعون عند الحاجة، كما يحرص مهندسو الإرشاد والفنيون الموجودون في هذا المراكز على تلبية متطلبات أصحاب المزارع كافة، وتوجيههم إلى الطرق الصحيحة للعناية بمزارعهم ورفع كفاءتها، بما يضمن تطويرها إلى المستوى الذي يحقق مفاهيم الاستدامة الزراعية، وتحرص «الهيئة» على تشجيع المزارع على تبني الممارسات الزراعية الحديثة، وتطبيق أنظمة متطورة للري، ومنها الري الجماعي. وشهد العام الماضي تدشين وسائل جديدة ومبتكرة للإرشاد الزراعي وبناء قدرات المزارعين وبقية المتعاملين مع «الهيئة»، وذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، حيث تم إطلاق ثلاث قنوات عبر برنامج «تليجرام»، إحداها للشؤون الزراعية، والثانية للحيوانية، والثالثة للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية، وتم تنفيذ خطة للإرشاد الافتراضي عبر تطبيق «زووم»، تحظى الآن باهتمام واسع من المتعاملين كافة، كما اعتمدت «الهيئة» الرؤية التكاملية للإرشاد من خلال التركيز على إعداد ونشر أدلة إرشادية متكاملة للعمليات الزراعية أو الحيوانية.

دورات تدريبية

بلغ عدد الدورات التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 280 دورة تدريبية في الظفرة؛ بهدف بناء قدرات عمال المزارع وتدريبهم على الممارسات الزراعية الصحيحة، وركزت على 8 محاور تدريبية حول الإدارة المتكاملة للآفات وطرق الوقاية، واستكشاف ورصد الآفات، والتعرف عليها ومكافحتها، والاستخدام الآمن للمبيدات.

كما شملت دورات تدريبية على خدمات النخيل، والممارسات الزراعية الجيدة، والزراعة في البيوت المحمية، والزراعة العضوية والمحاصيل الحقلية، وغيرها من الأنشطة المهمة، وذلك بهدف توعية عمال المزارع بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة وآليات الري السليمة، بالإضافة إلى المساعدة في زيادة إنتاجية المزارع وتحسين جودة الإنتاج المحلي.