شرطة دبي تبحث التدريب في السلامة البحرية

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك في الجانب التدريبي المتعلق بالأمن والسلامة البحرية، بحضور العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء ابن فهد بالدكتور إسماعيل عبدالغفار والوفد المرافق له في مقر أكاديمية شرطة دبي، مستعرضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب في شرطة دبي في مختلف المجالات، ومنها التدريب في مجال الأمن والسلامة البحرية.