شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع الوقاية من الحوادث في «شخبوط الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي أجهزتها ومعداتها وتقنياتها المستخدمة في نقل وإسعاف المصابين، وجهودها في الوقاية من الحوادث المرورية، في فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والذي يختتم أنشطته اليوم الخميس.

وشارك في فعاليات المعرض مديرية المرور والدوريات، وإدارة الخدمات الطبية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وحضر الافتتاح اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، وعدد من مديري الإدارات والضباط.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أهمية المعرض في زيادة الوعي بأسباب الحوادث المرورية وما تؤدي به من وفيات وإصابات بالغة، لافتاً إلى استمرار جهودها المتواصلة لتعزيز الإيجابية بين السائقين لتحسين مستويات السلامة المرورية، والحد من الوفيات والإصابات البالغة الناتجة عن الحوادث المرورية، تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضحت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية، أن المشاركة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي المستمر على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تم عرض دورية توعية، والتي تُعد الوحيدة على مستوى الدولة والمختصة بالتوعية والتثقيف الصحي، وطائرة الإسعاف الجوي وحاضنة الأطفال ومعدات الإسعافات المتخصصة في النقل والإخلاء، ودوريات الإسعاف والإنقاذ.

واستعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبة الإسعاف المزودة بأحدث المعدات الطبية، ومركبة إسعاف المواد الخطرة، ومركبة الإنقاذ المجهزة بأحدث معدات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الحوادث ولإنقاذ المحشورين.

وعرضت مختبر المواد الخطرة المتنقل، وأحدث المعدات الطبية التي تستخدم بمركبات الإسعاف والإنقاذ ضمن المعرض الداخلي، والكيس البيولوجي في مركبات إسعاف الذي يهدف لعزل المصابين بالتلوث الإشعاعي والكيميائي للحد من التلوث.

وأكد المقدم طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية المشاركة في المعرض، موضحاً أن الأكاديمية عرضت أحدث التقنيات التي تم تطويرها بمركز التدريب الافتراضي في المجالات المختلفة، وهي: نظام محاكاة مركبة للتثقيف بالقيادة الآمنة في الطرقات لمختلف الأحوال الجوية والتوعية بأهم المخالفات المرورية، ونظام تجديف ثابت افتراضي بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، والذي يحفز المنتسبين على ممارسة الألعاب الرياضية بشكل مبتكر وممتع ومستمر.

كما تم استخدام أحدث أجهزة محاكاة المركبات والتي تقدم تجربة (قيادة مركبة) مشابهة للواقع عند القيادة في الطرقات، وتقنيات الواقع المختلط XR والواقع الافتراضي VR من حيث دمج جهاز التجديف الثابت التقليدي مع نظام الواقع الافتراضي، والذي ينقل المتدربين إلى بيئة بحرية افتراضية خلال ممارستهم لرياضة التجديف الثابت.