"الصحة" تطلق مبادرة لتوفير الدواء لمرضى السرطان والقلب المعوزين

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة الأدوية الفرنسية "سيرفييه" تهدف إلى توفير الأدوية لمرضى السرطان والقلب المعوزين وغير القادرين وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة في الدولة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم إطلاق مبادرة "يسر" التي تهدف إلى توفير الأدوية للمرضى من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية وصول الدواء إلى المريض وفقاً لخطة العلاج التي وصفها الطبيب المعالج.

وقع المذكرة في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للتنظيم الصحي وأنتوني ماليه المدير العام لشركة "سيرفييه" بحضور الدكتور مجدي عبده مدير المكتب العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي وخالد محسن مدير اقتصاديات الدواء لدول مجلس التعاون الخليجي بالشركة وأنس السفاريني مدير شركة "اكسيوس".

تأتي المذكرة استمرارا للإرث الطيب الذي زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من خلال تأمين العلاجات المناسبة مجانا لذوي الدخل المحدود في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع أهم الشركات الدوائية في العالم.

وقال أنتوني ماليه إن مبادرة "يسر" تهدف إلى مساعدة 600 شخص من مرضى سرطان القولون أو المستقيم سرطان المعدة ومرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني والذبحة الصدرية المستقرة عن طريق توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج.

وأضاف أن المبادرة ستوفر الدواء للمستفيدين لمدة سنة كاملة بما يتوافق مع الخطط العلاجية الصادرة عن الأطباء المعالجين، مشيدا بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الدواء للمرضى المحتاجين.

وأكد ماليه حرص الشركة على المساهمة في برامج دعم المرضى للتخفيف من معاناتهم خصوصا محدودي الدخل ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية، مشدد على حرص "سيرفييه" على دعم المرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي ومن لا يملكون كلفة الوصفات الطبية ومن لديهم تغطية تأمينية جزئية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبده أهمية مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطلاق مبادرة تهدف إلى دعم المرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج والذين تنطبق عليهم شروط الدعم وفقا لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن المبادرة تتماشى مع خطط الوزارة والشركة بتوفير العلاج المناسب للمرضى محدودي الدخل، بما يوفر نظاما صحيا يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

سيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتقديم الدواء للمحتاجين حسب الخطة العلاجية بعد تقييم الحالة المادية والاجتماعية للمرضى.