تعرف على الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 21:30 والمد الثاني عند 06: 27 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 00:40.. وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04: 12 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.