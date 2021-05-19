8 ملايين درهم من حمد بن سهيل الخييلي لـ«صندوق الزكاة والهلال الأحمر»

محمد البلوشي (العين)

استقبل معالي حمد بن سهيل الخيلي، في منزله بمدينة العين، عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام صندوق الزكاة، وبحثا تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والخيرية والتطوعية، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية للصندوق.

وقدم معالي حمد بن سهيل الخييلي دعماً بقيمة 8 ملايين درهم لصندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر، وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة على كافة الصعد لتقديم العون لتسهيل العيش على المواطنين والمقيمين، منذ تأسيسها أكدت دولة الإمارات ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، عبر العديد من المبادرات الإنسانية والمساعدات التي تركز على تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات تنموية تراعي البعد الإنساني وتخفيف المعاناة عنهم وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، بالمبادرة الطيبة، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة على مستوى الدولة.