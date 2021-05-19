«كهرباء الشارقة» توصل المياه لـ 641 موقعاً جديداً في الإمارة

لمياء الهرمودي (الشارقة):

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توصيل المياه لعدد 641 موقعاً جديداً في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لشبكات توزيع المياه في مناطق الشارقة المختلفة تتجاوز أطوالها 200 كم، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 مشروعات تطويرية استراتيجية في مجال خطوط نقل المياه وزيادة طاقتها الاستيعابية لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين ومواكبة التوسعات الجديدة، وباستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة.

وأشار المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه، أن مشروعات الخطوط الاستراتيجية تتضمن تنفيذ مشروع تمديد خط مياه من منطقة (حمده) إلى منطقة (البديع) بطول إجمالي (55000) متر وقطر 800 ملم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 91 %، وتنفيذ خط المياه الرئيسي من منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية 4 بقطر 800 ملم و بطول 5335 متراً، و قد بلغت نسبة الإنجاز 7%، كما بدأ العمل في مشروع خط نقل المياه من الرحمانية 1 إلى العزرة بقطر 600 ملم وطول 12300 متر، وبدأ توريد الأنابيب إلى الموقع.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وأوضح الملا أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة تتضمن العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 11 وتنفيذ مشروع استكمال شبكة المياه في منطقة الصجعة الصناعية، كما تشمل المشروعات التطويرية العمل في مشروع استكمال تمديد شبكة مياه لمناطق الرحمانية 7، 8، 9، 10 وجاري العمل في تطوير شبكة مياه المنطقة الصناعية العاشرة، كما انتهى العمل في مشروع تمديد المرحلة الثانية لشبكة المياه في المنطقة الصناعية في البطائح (ابن رشيد 3)، بالإضافة إلى استبدال الشبكات في عدد من المناطق القديمة تشمل مشروع استبدال شبكات المياه القديمة من نوع اسبستوس بشبكة جديدة من نوع GRE في مناطق اليرموك والصبخة والغافية وسمنان، كما تم توصيل خدمات المياه لعدد 460 مشروعاً جديداً في مدينة الشارقة.

وبدوره أوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في مجال المياه بمدينة خورفكان منذ بداية العام الجاري، تضمنت دراسة على شبكات المياه القديمة لتحديد أولوية تبديل الشبكات في مناطق مدين خورفكان، وتم اختيار شبكة اليرموك للبدء في تنفيذ مشروع استبدال الشبكات، وذلك نظراً لكونها من أقدم الشبكات الموجودة، حيث تم تركيبها منذ 35 عاماً.

وأكد أن إدارة خورفكان تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة المناطق وبالاعتماد على أحدث تكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية المتخصصة.

كما جرى توصيل خدمات المياه لعدد 72 موقعاً في خورفكان، تضمنت 57 فيلا سكنية و4 مشروعات صناعية و10 مشروعات تجارية ومشروع حكومي.

وفي مدينة كلباء، أوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء أنه تم إنشاء وتشغيل خزان للمياه سعة 2 مليون جالون بريطاني، واستبدال المضخات القديمة بعدد 6 مضخات توزيع حديثة، مما سيساهم في تقديم خدمات متميزة لكافة المناطق واستيعاب التوسعات المستقبلية والمشروعات التطويرية في كافة المناطق بمدينة كلباء.

كما تم توصيل خدمات المياه لعدد 109 مشاريع تضمنت 85 فلة سكنية، و9 مشروعات حكومية، و6 مشروعات صناعية، و9 مشروعات تجارية.