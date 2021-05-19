غرامة 1000 درهم للتجمهر بمواقع الحوادث وعرقلة سيارات الشرطة والدفاع المدني

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية والحرائق حيث يشكل خطورة على حياتهم ويعد سلوكاً غير حضارياً ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والانقاذ لموقع الحادث.



وأكدت على التطبيق الحازم للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي والذي ينص على "عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث" غرامة قدرها 1000 درهم.