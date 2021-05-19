قيادتنا الرشيدة تحرص على تمكين الشباب

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بُعد في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، ضمن أجندة اجتماعات الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، ومثل الشعبة البرلمانية في المنتدى كل من: سارة فلكناز، ومروان عبيد المهيري أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد.

وتضمن جدول أعمال المنتدى عدداً من الجلسات، تناولت موضوعات المساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ142 من وجهة نظر الشباب، والبرلمانات والشباب وكوفيد- 19، وإحاطات حول الحوارات الإلكترونية بين الأجيال، وإعطاء الأولوية لتمكين الشباب من التعافي بعد كوفيد، وانتخابات مجلس منتدى البرلمانيين الشباب.

وشاركت الشعبة البرلمانية في الجلسة التي ناقشت موضوع «عقد جديد من عمل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات بشأن مشاركة الشباب»، وأكدت أهمية تعزيز ودعم مشاركة الشباب في البرلمان، وقدمت عرضاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة المستقبل، وتوفير الفرص لتمكين الشباب.

وفي مداخلة لها خلال المنتدى، قالت سارة فلكناز إن العالم يشهد ظروفاً استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هذه الظاهرة ألقت بأعبائها الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في مختلف بلدان العالم، وأدى لخسارة العديد منهم وظائفهم وأعمالهم، إلا أن دولة الإمارات استمرت في سياستها وبرامجها الداعمة لتمكين الشباب، في ظل وجود قيادة تؤمن بقيمة الشباب، وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل، فعملت جاهدة على تسليمهم زمام الأمور، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية. وقدمت عرضاً أوضحت فيه جهود دولة الإمارات من أبرزها تعيين وزير دولة للشباب، وتولي ثلاثة وزراء شباب لحقائب وزارية هي الذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والأمن الغذائي.

«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة الضمان الاجتماعي

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.

كما اطلعت اللجنة، خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، على تقريرها النهائي لموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة. وقال ضرار بالهول الفلاسي: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على التقارير والمعلومات المقدمة من وزارة تنمية المجتمع حول موضوع التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

24 شكوى

عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً عن بُعد، برئاسة مريم ماجد بن ثنية رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، اطلعت خلاله على 24 شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة رضا البيرق مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأسامة أحمد الشعفار، وحميد العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان.

وقالت مريم ماجد بن ثنيه: إن اللجنة اطلعت على 24 شكوى جديدة واردة للمجلس، وتابعت مسار الشكاوى ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لمزيد من الاستيضاح.

وأضافت أن اللجنة ناقشت مقترحات آلية النظر والبت في الشكاوى، من خلال نظام يكفل تسريع مسار الشكوى.

