محمد بن حمد الشرقي يستقبل مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، وترسيخ قيم المعرفة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، برئاسة خالد الضنحاني.

واطلع سموه على إنجازات الجمعية ومشاريعها الاستراتيجية، إضافة إلى مبادراتها الجديدة ونشاطاتها في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني، والتي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وتم تطبيقها عبر الورش الافتراضية والندوات الفكرية والمسابقات التي قدمت خلال الفترة الماضية، وأشار سموه إلى أهمية الاستمرار في مثل هذه المبادرات وتفعيلها بشكل دائم لضمان تحقيق الأثر الإيجابي والنتائج التي تعود بالنفع في المجتمع.

وتوجه أعضاء جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة لدعمه الدائم، ومتابعته وحرصه على إنجاح خطط الجمعية وأهدافها، التي تنهض بالعمل الثقافي والمجتمعي في الإمارة. حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.