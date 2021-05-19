«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد السفير التركي

أبوظبي (وام)

تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد توغاي تونسير، سفير الجمهورية التركية المعيّن لدى الدولة. وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير الجمهورية التركية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير الجمهورية التركية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».