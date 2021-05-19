«بيئة أبوظبي» تنفذ خطة لحماية كثبان الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذ خطتها المتكاملة التي وضعتها لتطوير وحماية موقع الكثبان الرملية الأحفورية في الوثبة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للموقع، وبناء العديد من المرافق الخدمية والسياحية مثل تركيب لوحات إرشادية يتم توزيعها على أهم المناطق في الموقع، وإنشاء ممرات ومسارات للزوار، بالإضافة إلى مواقف للمركبات، فضلاً عن العمل على إعلان الموقع كمحمية طبيعية لحماية الإرث الطبيعي للإمارة وتشجيع السياحة البيئية.

والكثبان الرملية الأحفورية، عبارة عن كثبان رملية متصلبة تتواجد ضمن مساحات محددة من مناطق الرمال، وتتكون من ترسبات كربونات الكالسيوم التي تصلبت خلال الحقبة الجليدية قبل ملايين السنين بفعل العوامل الجوية المختلفة. واستمدت التكوينات في منطقة الوثبة شكلها من التفاعل بين قوة الرياح وإمدادات الرواسب. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تزخر أبوظبي بتنوع فريد ببيئاتها وموائلها ونسقها الطبيعي الخلاب، ومن ضمن هذه المكونات الطبيعية أعجوبة الكثبان الرملية الأحفورية، وهي عبارة عن تشكيلات رملية مميزة ونادرة تتواجد بشكل كثيف في منطقة الوثبة إلى الجنوب من محمية الوثبة للأراضي الرطبة، بالإضافة إلى تواجدها بمناطق أخرى من الإمارة، حيث تم تصنيفها ضمن خريطة الموائل المعدة من قبل الهيئة كجروف رملية متحجرة، وهي موائل مهمة للعديد من الأحياء البرية». وأشارت إلى أن إمارة أبوظبي تتميز بوجود الكثبان الرملية التي تعتبر جزءاً من التاريخ الطبيعي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأنه لم يتم تسجيل وجودها بنفس الميزات والكثافة في أجزاء أخرى من الدولة. لافتة إلى أن هذه التكوينات الرملية تعتبر هشة للغاية وعرضة للكسر والتلف، حيث تقوم الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية بتكريس جهودها لحماية الموقع من خلال إدارة المنطقة وتسيير دوريات لمراقبتها.

وذكرت الدكتورة الظاهري «أن فريقاً مكوناً من خبراء التنوع البيولوجي وعدد من المهندسين في الهيئة قام بعمل أكثر من 20 زيارة تقييمية للموقع على مدى الثلاثة شهور الماضية، بهدف وضع خطة تطويرية للموقع. كما عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة، لضمان تظافر الجهود المؤسسية لحماية وتطوير الموقع وضمان استدامته».

وأشار أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، إلى أن الهيئة قامت بإعداد وتنفيذ برنامج رقابي من خلال تسيير دوريات صباحية ومسائية على الموقع لضمان المحافظة على بيئة المنطقة ومنع التعديات، حيث قام فريق التفتيش والرقابة المكون من أربعة مفتشين بيئيين بتنفيذ ما يقارب الـ1400 ساعة من الجولات التفتيشية.

حملة

أطلقت الهيئة حملة إعلامية تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الموقع، من خلال توجيه رسائل توعوية عبر حسابات الهيئة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت الهيئة أهمية أن يتجنب زوار الموقع تسلق التشكيلات الجيولوجية ورمي القمامة وتنظيم أية فعاليات أو أنشطة في مواقع الكثبان الأحفورية. وشددت الهيئة على أن الموقع يعتبر مكاناً خلاباً للتنزه أو التجمع مع العائلة والأصدقاء، إلا أن التعدي والتجاوزات ورمي النفايات فيه قد يؤثر ويضر بشكل كبير الكثبان الأحفورية وسلامة الموقع واستدامته، في حين أن الرسم والكتابة على الكثبان يعتبر سلوكاً مرفوضاً لأنه يوثر على سلامة الموقع ويشوه المنظر الجمالي العام.