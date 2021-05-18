افتتاح منطقة عربات الطعام المتنقلة في الشامخة

هالة الخياط (أبوظبي)

استكملت دائرة البلديات والنقل بالشراكة مع القطاع الخاص، افتتاح مشاريع متنزهات خاصة لحدائق عربات الطعام في مدينة أبوظبي، وذلك في منطقتي مدينة خليفة والشامخة، كما يتم العمل حالياً لتنفيذ موقع جديد لعربات الطعام المتنقلة في مدينة العين بمنطقة نعمة.

وانتهت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة سبورت الخاصة من تنفيذ منطقة عربات الطعام المتنقلة في منطقة الشامخة.

ويمتد المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع بحوض الشامخة 30، ويضم الموقع 20 عربة طعام متنقلة، تقدم وجبات سريعة ومشروبات ساخنة وباردة، ويتميز الموقع بقربه من عدة مجمعات سكنية وطرق رئيسة سريعة.

ويشار إلى أن حجز موقف لعربات الطعام المتنقلة متاح عبر منصة «سمارت هب» الذكية، مؤكدة بلدية مدينة أبوظبي أن وقوف العربات من دون تصريح رسمي يعتبر مخالفاً للقانون الخاص بالمظهر العام والسكينة. وحددت البلدية عدداً من المواقع المعتمدة التي يمكن لعربات الطعام المتنقلة الوقوف فيها، وعلى ملاكها الالتزام بالوقوف في الموقع المحجوز والمحدد في التصريح، مع الالتزام بالشكل الخارجي المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. وتعتبر عربات الطعام المتنقلة من الأنشطة المؤقتة التي تستوجب الحصول على الترخيص، ولا يسمح بالمشاركة في الفعاليات من دون الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية. ومن اشتراطات الحصول على الترخيص، استخدام المولدات الكهربائية الصامتة، وعدم السماح بوضع الأجهزة والمعدات ووسائل التخزين خارج العربة. ولا يسمح بركن العربات من دون مزاولة النشاط، كما لا يسمح بحجز المواقف بسيارات شخصية أو وضع المولد الكهربائي.