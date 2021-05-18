«نقل عجمان» يناقش آخر مستجدات العمل

عجمان (وام)

اطلع مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه الدوري الافتراضي، برئاسة محمد عبد الله بن علوان رئيس مجلس الإدارة على مستجدات العمل والتقرير الدوري لسير العمل.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع - الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين - تعيين سامي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة العمليات في الهيئة، وأحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في الهيئة.

وقدم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى المهندس عمر بن عمير المهيري لجهوده وإنجازاته خلال فتره عمله التي أسهمت بإعلاء اسم الهيئة. وهنأ عمر محمد لوتاه المدير العام للهيئة على الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، متمنين له التوفيق والسداد بمهامه الجديدة.